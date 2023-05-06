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قم بحماية أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ومضاد فيروسات موثوق

ishark blog article

2023-05-06 02:37:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث المحتوى المفضل لديك أو تصفح مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي ، مما يمنحك سرعات فائقة لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن مع زيادة النشاط عبر الإنترنت ، تزداد مخاطر الهجمات الإلكترونية والفيروسات. لهذا السبب من المهم أن يكون لديك برنامج جيد لمكافحة الفيروسات لحماية أجهزتك ومعلوماتك الشخصية. نوصي باستخدام Norton Antivirus لحمايته الشاملة من البرامج الضارة وبرامج التجسس والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



مع مسرّع iSharkVPN و Norton Antivirus ، يمكنك أن تشعر براحة البال لأن أنشطتك على الإنترنت سريعة وآمنة. جربهم اليوم وجرب الإمكانات الكاملة للإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مضاد فيروسات جيد ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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