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احصل على تجربة ألعاب أفضل مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:37:44

هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة أثناء لعب ألعابك المفضلة على جهاز PlayStation 4؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا توفر لك خدمة VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا وخاصًا فحسب ، بل إنها تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، ستتمتع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، وتأخير أقل ، ولعب أكثر سلاسة.



ولكن ما هي بالضبط سرعة الاتصال الجيدة لـ PS4؟ السرعة المثالية للألعاب عبر الإنترنت على PS4 هي تنزيل 3 ميجابت في الثانية على الأقل وسرعة تحميل تبلغ 1 ميجابت في الثانية. ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات أعلى بكثير من ذلك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربة الألعاب الخاصة بك. جرب مسرع isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق في السرعة والأداء. اشترك الآن واستفد من ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. لعب سعيد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعة اتصال جيدة PS4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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