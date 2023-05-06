التدوين > ارتقِ بألعابك إلى المستوى التالي مع iSharkVPN Accelerator

ارتقِ بألعابك إلى المستوى التالي مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:38:13

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت أثناء اللعب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم مسرعنا خصيصًا لتحسين تجربة اللعب الخاصة بك عن طريق تحسين سرعة التحميل لديك. ولكن ما هي بالضبط سرعة التحميل الجيدة للألعاب؟ تختلف الإجابة اعتمادًا على اللعبة واتصالك بالإنترنت ، ولكن بشكل عام ، يوصى باستخدام 3 ميجابت في الثانية على الأقل للألعاب عبر الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة التحميل وتحسين أداء الألعاب بشكل عام. تعمل تقنيتنا المتقدمة عن طريق توجيه اتصالك بالإنترنت من خلال خوادمنا ، مما يقلل من زمن الوصول ويحسن نقل البيانات.



لن ترى فقط تحسنًا في تجربة اللعب الخاصة بك ، ولكن isharkVPN Accelerator يوفر أيضًا ميزات أمان وخصوصية إضافية لحماية نشاطك عبر الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربة الألعاب الخاصة بك. جرب مسرع isharkVPN اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على سرعة تحميل جيدة للألعاب ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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