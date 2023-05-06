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تصفح الإنترنت بثقة: تقديم isharkVPN Accelerator و Kill Switch

ishark blog article

2023-05-06 02:38:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة التي تدمر تجربتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المبتكرة الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، دون التضحية بالخصوصية والأمان.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة زيادة ملحوظة في سرعة الإنترنت لديك ، بغض النظر عن موقعك أو جهازك. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل بسهولة.



لكن ماذا عن الأمن؟ لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تستخدم isharkVPN تشفيرًا متقدمًا لحماية نشاطك على الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. ومع ميزة Kill Switch الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك لن يتم اختراقها أبدًا.



إذن ، ما هو مفتاح القفل؟ بشكل أساسي ، يعد أمانًا من الفشل يقوم تلقائيًا بقطع اتصال الإنترنت الخاص بك في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك. هذا يمنع الكشف عن أي معلومات حساسة ، حتى إذا كان هناك انقطاع مفاجئ في نفق VPN. باستخدام مفتاح القفل في isharkVPN ، يمكنك التصفح والبث دون القلق بشأن تعرض بياناتك للخطر.



وأفضل جزء؟ isharkVPN سهل الاستخدام وبأسعار معقولة! نقدم مجموعة متنوعة من الخطط التي تناسب احتياجاتك ، بدون رسوم أو عقود مخفية. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وأقصى قدر من الأمان وراحة البال التي تأتي من معرفة أن بياناتك محمية دائمًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مفتاح القفل ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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