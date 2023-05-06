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أطلق العنان لسرعات إنترنت أسرع مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:39:34

هل سئمت من تباطؤ أنشطتك عبر الإنترنت من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك؟ هل تريد تصفح الويب بسلاسة وأمان؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربة التصفح بشكل عام. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين حركة المرور على الإنترنت ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب وتنزيل الملفات بسرعات البرق.



لكن ماذا عن أرقام المنافذ؟ رقم المنفذ هو معرف فريد يتم تعيينه لعملية معينة أو تطبيق يعمل على الجهاز. في سياق الأنشطة عبر الإنترنت ، تُستخدم المنافذ لإنشاء اتصالات بين جهازك والإنترنت. تستخدم أنواع مختلفة من حركة المرور منافذ مختلفة - على سبيل المثال ، تستخدم حركة مرور HTTP (المستخدمة لتصفح الويب) عادةً المنفذ 80.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين إعدادات المنفذ لزيادة سرعة الإنترنت والأداء. سواء كنت لاعبًا ، أو لاعب بث ، أو تنزيلًا متكررًا ، فإن مسرع isharkVPN هنا لمساعدتك.



بالإضافة إلى أدوات التحسين القوية ، يقدم برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب براحة بال تامة.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة تصفح الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو رقم المنفذ ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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