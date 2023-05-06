التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:40:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط عند بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN. مصمم لتحسين اتصالك بالإنترنت ، سيوفر المسرع سرعات فائقة لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه iSharkVPN. احمِ نفسك من مخاطر البريد العشوائي باستخدام ميزات الأمان المتقدمة الخاصة بنا. ما هي مكالمة خطر البريد العشوائي ، تسأل؟ إنه عندما يستخدم المحتالون المكالمات الآلية لخداعك لتقديم معلومات شخصية أو أموال. تحدد ميزة مخاطر البريد العشوائي الخاصة بـ iSharkVPN هذه المكالمات وتحظرها ، مما يحافظ على سلامتك أنت ومعلوماتك.



تحكم في تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN. جرب ميزات التسريع الخاصة بنا والمخاطر غير المرغوب فيها اليوم وشاهد الفرق بنفسك. مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بثقة وراحة بال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء مكالمات مخاطر البريد العشوائي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN