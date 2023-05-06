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حماية خصوصيتك على الإنترنت وتسريع اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 02:40:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يضمن برنامجنا المتطور سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصولاً غير مقيد إلى أي موقع ويب تريده.



لكن ماذا عن الخصوصية والأمان ، قد تسأل؟ وهنا يأتي دور متصفح Tor. يعد متصفح tor أداة قوية تسمح لك بتصفح الويب بشكل مجهول وآمن. يحقق ذلك عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال شبكة من الخوادم ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك على الإنترنت.



ولكن حتى مع متصفح تور ، قد تظل سرعات الإنترنت بطيئة. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN. من خلال الجمع بين قوة متصفح Tor وتقنية التسريع الخاصة بنا ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN مع متصفح تور اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر خصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح تور ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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