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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 01:19:26

هل تبحث عن خدمة VPN توفر سرعة وأمان استثنائيين؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! تضمن تقنية مسرع VPN الخاصة بنا اتصالات فائقة السرعة ، بينما تحافظ بروتوكولات الأمان المتقدمة الخاصة بنا على نشاطك عبر الإنترنت بأمان وخصوصية.



ولكن ماذا عن الوقت الذي تحتاج فيه إلى سرعات أعلى؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة تكوين الخادم الوكيل لـ iSharkVPN. من خلال تكوين خادم وكيل ، يمكنك تحسين اتصال VPN الخاص بك للحصول على أقصى سرعة وأداء.



إذن ما هو الخادم الوكيل بالضبط ، وكيف يعمل مع iSharkVPN؟ بشكل أساسي ، يعمل الخادم الوكيل كوسيط بين جهازك والإنترنت. بدلاً من الوصول إلى مواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت مباشرةً ، يتصل جهازك بالخادم الوكيل أولاً ، والذي يقوم بعد ذلك باسترداد البيانات المطلوبة وإرسالها مرة أخرى إلى جهازك.



من خلال تكوين خادم وكيل داخل iSharkVPN ، يمكنك اختيار موقع خادم أقرب إلى مواقع الويب أو الخدمات التي تحاول الوصول إليها. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل زمن الوصول وزيادة السرعات ، خاصة بالنسبة للأنشطة مثل الألعاب عبر الإنترنت أو بث الفيديو.



لكن هذا ليس كل شيء. يمكن أن يساعد تكوين خادم وكيل أيضًا في التحايل على القيود الجغرافية والرقابة. من خلال الاتصال بخادم وكيل موجود في بلد مختلف ، يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون محظورًا في منطقتك.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر السرعة والأمان ، بالإضافة إلى ميزة إضافية لتهيئة الخادم الوكيل ، فإن iSharkVPN هو الخيار الأمثل. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تكوين الوكيل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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