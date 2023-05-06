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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 01:19:56

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لجميع مشاكل الخصوصية على الإنترنت! مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك البقاء آمنًا عبر الإنترنت أثناء تصفح الويب أو بث الأفلام أو حتى التسوق عبر الإنترنت.



لا تدع المتسللين ومجرمي الإنترنت يضعون أيديهم على معلوماتك الحساسة. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يتم تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يعني أنه يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول دون القلق بشأن تتبع أي شخص لنشاطك عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي برنامج iSharkVPN Accelerator أيضًا مع ميزة مميزة تسمى "What Doxxed". تتيح لك هذه الميزة معرفة ما إذا كان قد تم تسريب أي من معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت ، مما يتيح لك الفرصة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية نفسك قبل حدوث أي ضرر.



لذا ، سواء كنت مسافرًا متكررًا وتحتاج إلى الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من نقطة اتصال Wi-Fi عامة ، أو كنت ترغب ببساطة في الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الذي كنت تبحث عنه.



لا تنتظر أكثر من ذلك لحماية نفسك عبر الإنترنت - اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن وخاص كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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