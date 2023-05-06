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انطلق في اللعبة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 01:20:55

هل تبحث عن طريقة للحفاظ على أمان وسلامة نشاطك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وموثوق وآمن للإنترنت من أي مكان في العالم.



لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزة فريدة تسمى Ghost Trail. تتيح لك هذه الميزة استخدام Snapchat دون ترك أي أثر لنشاطك. هذا يعني أنه يمكنك إرسال اللقطات والرسائل دون أن يعلم أي شخص أنك كنت هناك من أي وقت مضى.



إذن كيف يعمل Ghost Trail؟ عند استخدام Snapchat مع isharkVPN ، يتم تشفير نشاطك وتوجيهه عبر خادم آمن. هذا يجعل من المستحيل على أي شخص رؤية ما تفعله ، بما في ذلك Snapchat نفسه.



بالإضافة إلى Ghost Trail ، تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى لمساعدتك على البقاء آمنًا على الإنترنت. يتضمن ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ومفتاح القفل التلقائي.



لذا سواء كنت تبحث عن حماية خصوصيتك على Snapchat أو تريد فقط تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فإن isharkVPN هو الحل الأمثل. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك متابعة ما هو شبح على سناب شات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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