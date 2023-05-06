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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN ووضع التصفح المتخفي

ishark blog article

2023-05-06 00:58:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بسرعات فائقة وتجربة محسّنة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا وضع التصفح المتخفي ، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية والأمان لأنشطتك عبر الإنترنت. باستخدام وضع التصفح المتخفي ، يتم إخفاء سجل التصفح واستعلامات البحث والمعلومات الشخصية عن أعين المتطفلين.



سواء كنت تبث برامجك المفضلة ، أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تجري معاملات تجارية مهمة ، فإن مسرع iSharkVPN ووضع التصفح المتخفي قد جعلك مغطى. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا مع iSharkVPN. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع التصفح المتخفي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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