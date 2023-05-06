التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN ووضع التصفح المتخفي

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN ووضع التصفح المتخفي

ishark blog article

2023-05-06 00:58:18

تفخر IsharkVPN بتقديم أحدث منتجاتها ، مسرع IsharkVPN! مع برنامج التسريع الخاص بنا ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة أثناء استخدام خدمة VPN الخاصة بنا. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يضمن تجربة تصفح سلسة.



لكن هذا ليس كل شيء! يوفر IsharkVPN أيضًا تصفحًا متخفيًا ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا تمامًا. تمنع ميزة التصفح المتخفي الخاصة بنا مواقع الويب من تتبع نشاطك ، وتضمن أيضًا عدم تمكن مزود خدمة الإنترنت لديك من رؤية ما تفعله عبر الإنترنت.



مع مسرع IsharkVPN والتصفح المتخفي ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت دون أي قيود أو خوف من أن يتم تعقبك. قل وداعًا لسرعة التخزين المؤقت وسرعات الإنترنت البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح السريع باستخدام IsharkVPN.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتجربة فوائد تسريع IsharkVPN والتصفح المتخفي. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بالإنترنت بالطريقة التي من المفترض أن تتم تجربتها - سريعة وآمنة وخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام وضع التخفي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN