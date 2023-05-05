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احصل على تجربة VPN المطلقة مع ميزات وكيل iSharkVPN's Accelerator and Proxy

ishark blog article

2023-05-05 21:33:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مسرع IsharkVPN هو ميزة يقدمها isharkVPN والتي تعزز سرعات الإنترنت لديك وتقلل من التخزين المؤقت ، مما يوفر تجربة سلسة عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، ولعب أكثر سلاسة عبر الإنترنت ، وبث مباشر دون انقطاع.



ولكن ما هو الوكيل بالضبط ، وكيف يعمل في مسرع isharkVPN؟



الوكيل هو خادم يعمل كوسيط بين جهازك والإنترنت. عندما تتصل بالإنترنت من خلال خادم وكيل ، يتم توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر الإنترنت من خلال هذا الخادم بدلاً من توجيهها مباشرةً إلى موقع الويب أو الخدمة التي تحاول الوصول إليها. يمكن أن يوفر هذا العديد من الفوائد ، مثل زيادة الخصوصية والأمان ، فضلاً عن تحسين سرعات الإنترنت.



يستخدم مسرع IsharkVPN خوادم بروكسي لتحسين سرعات الإنترنت وتقليل التخزين المؤقت. من خلال توجيه حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت من خلال خوادم بروكسي محسّنة ، يمكن أن تساعدك أداة تسريع isharkVPN في تحقيق سرعات أعلى عبر الإنترنت وتدفق أكثر سلاسة ، حتى خلال ساعات ذروة الاستخدام.



بالإضافة إلى مسرع isharkVPN ، تقدم isharkVPN مجموعة من الميزات الأخرى لتحسين تجربتك على الإنترنت ، بما في ذلك التشفير القوي لحماية خصوصيتك وأمنك عبر الإنترنت ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات للحفاظ على خصوصية بياناتك ، والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت عندما يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وبث سلس مع مسرع isharkVPN؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وكيل ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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