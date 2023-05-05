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عزز تجربة VPN الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 21:34:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء البث أو اللعب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، لا داعي للقلق بعد الآن بشأن التخزين المؤقت أو التأخير أثناء أنشطتك المفضلة. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أسرع السرعات الممكنة ، مما يتيح لك الاستمتاع الكامل بتجاربك عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى المسرع الخاص بنا ، يقدم isharkVPN أيضًا ميزة تسمى "ما هو نظام أسماء النطاقات الخاص بي". تتيح لك هذه الأداة التحقق من إعدادات DNS (نظام اسم المجال) للتأكد من تكوينها بشكل صحيح للحصول على الأداء الأمثل. باستخدام نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، يمكنك بسهولة تشخيص وإصلاح أي مشكلات قد تتسبب في بطء سرعات الإنترنت.



في isharkVPN ، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة إنترنت ممكنة. جرب مسرّعنا وميزات نظام أسماء النطاقات الخاص بي اليوم واكتشف راحة وسرعة isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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