التدوين > احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 21:36:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يمكن لتقنيتنا المبتكرة أن تعزز سرعات الإنترنت لديك مع الحفاظ على خصوصية وأمن VPN.



ولكن ماذا عن تلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى الوصول إلى المواقع أو الخدمات المتوفرة فقط في البلدان الأخرى؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه What My IP. تسمح لك هذه الأداة بمعرفة عنوان IP الحالي الخاص بك بسرعة وسهولة ، ومكانه. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك اختيار أفضل موقع خادم للاتصال به للحصول على الأداء الأمثل والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.



فلماذا تختار isharkVPN؟ لا نقدم فقط أحدث تقنيات التسريع وأداة What My IP المفيدة ، ولكن VPN الخاصة بنا تتضمن أيضًا ميزات مثل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، وتشفير 256 بت ، ودعم أجهزة متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 40 دولة ، فلن تكون محدودًا في تجربتك عبر الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو القيود الجغرافية تعيقك عن العمل بعد الآن. جرب isharkVPN باستخدام تقنية التسريع و What My IP اليوم وجرب الإمكانات الحقيقية للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats mp ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN