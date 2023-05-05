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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 21:37:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN وما هو خادم DNS الخاص بي!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى المحتوى المحظور من أي مكان في العالم. تضمن تقنية VPN الخاصة بنا أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية ، بينما تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بأقصى سرعة.



ولكن ماذا عن خادم DNS الخاص بك؟ لماذا يهم؟ يشبه خادم DNS الخاص بك دفتر الهاتف للإنترنت - فهو يترجم أسماء النطاقات إلى عناوين IP حتى تتمكن من الوصول إلى مواقع الويب. باستخدام خادم DNS تابع لجهة خارجية مثل خادم DNS الخاص بي ، يمكنك تحسين أداء وأمان الإنترنت لديك.



يوفر مسرع isharkVPN وخادم whats dns معًا مزيجًا قويًا لتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وانفتاحًا. جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم DNS الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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