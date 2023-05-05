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اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator و What My DNS

ishark blog article

2023-05-05 21:37:28

هل تعبت من بطء الاتصال بالإنترنت؟ هل تريد تجربة سرعات فائقة أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت أسرع بما يصل إلى 5 مرات مقارنة بشبكات VPN التقليدية. تعمل هذه التقنية المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان سلاسة وسرعة التصفح والبث واللعب.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزة فريدة تسمى "ما هو DNS الخاص بي". تتيح لك هذه الأداة التحقق من إعدادات DNS الخاصة بك والتأكد من تهيئتها بشكل صحيح لسرعات الإنترنت المثلى. إنه سريع وسهل ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تجربتك عبر الإنترنت.



سواء كنت مستخدمًا عاديًا أو مستخدمًا قويًا ، فإن مسرع isharkVPN وما هو DNS الخاص بي هما أدوات لا بد من امتلاكها في ترسانة الإنترنت الخاصة بك. اشترك اليوم واستمتع بأسرع سرعات إنترنت وأكثرها موثوقية على الإطلاق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats my dns والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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