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حماية خصوصيتك على الإنترنت وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 21:38:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمحتوى المقيّد على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح لك تقنيتنا المتطورة بتجاوز ازدحام الإنترنت والاستمتاع بالدفق والتصفح بسرعة البرق.



ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط - اختبرها بنفسك باستخدام "whats my ip 4". باستخدام هذه الأداة البسيطة ، يمكنك أن ترى الفرق الذي يحدثه مسرع isharkVPN في سرعة الإنترنت لديك وأمانه. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، مع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة الخاصة بـ isharkVPN والتشفير العسكري ، يمكنك الوثوق في أن خصوصيتك على الإنترنت آمنة ومأمونة.



لا تقبل الإنترنت دون المستوى - قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN وشاهد الفرق بنفسك. جربه باستخدام "whats my ip 4" وابدأ في الاستمتاع بالإنترنت بشروطك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats my ip 4 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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