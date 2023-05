التدوين > احصل على سرعات إنترنت أسرع مع مسرع isharkVPN وراقب أدائك باستخدام What My IO

احصل على سرعات إنترنت أسرع مع مسرع isharkVPN وراقب أدائك باستخدام What My IO

2023-05-05 21:38:48

تقديم تجربة الإنترنت المطلقة مع isharkVPN Accelerator و What My IO



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ هل ترغب في الاستمتاع بتجربة الإنترنت المطلقة دون أي انقطاع؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator و What My IO.



isharkVPN Accelerator هي تقنية متطورة تعمل على تحسين سرعات الإنترنت لديك ، مما يوفر اتصالاً سريعًا للغاية بأي موقع ويب أو تطبيق. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب أو تنزيل الملفات ، يضمن isharkVPN Accelerator حصولك على تجربة سلسة ودون انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا الحصول على خصوصية وأمان كامل عبر الإنترنت. يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت مجهولة تمامًا وأن معلوماتك الشخصية محمية.



للارتقاء بتجربتك عبر الإنترنت إلى أبعد من ذلك ، قم بإقران isharkVPN Accelerator مع What My IO. تقيس هذه الأداة المبتكرة سرعات الإنترنت لديك ، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي عن سرعات التحميل والتنزيل. باستخدام What My IO ، يمكنك معرفة مدى سرعة اتصالك بالإنترنت بالضبط وتحديد أي اختناقات قد تؤدي إلى إبطائك.



يوفر كل من isharkVPN Accelerator و What's My IO معًا تجربة الإنترنت المطلقة ، مما يتيح لك الاستمتاع بالاتصال السريع والآمن وغير المنقطع الذي تستحقه. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats my io والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

