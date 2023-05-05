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قم بحماية هويتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وتعرف على عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه الخاص بك

ishark blog article

2023-05-05 21:39:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، سيتم تعزيز سرعة الإنترنت لديك إلى مستويات فائقة السرعة ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، سيكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



لكن كيف تعرف أن المسرع يعمل؟ تحقق من عنوان IP الخاص بك. عنوان IP الخاص بك هو معرف فريد لجهاز التوجيه الخاص بك ، ويمكن أن يمنحك نظرة ثاقبة على سرعة الإنترنت وإعدادات الشبكة.



للعثور على عنوان IP الخاص بك ، ما عليك سوى كتابة "ما هو عنوان IP الخاص بي" في أي محرك بحث. إذا كان عنوان IP الخاص بك يطابق موقع خادم VPN الخاص بك ، فإن المسرع الخاص بك يعمل على النحو المنشود.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ووصول غير مقيد إلى الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي لجهاز التوجيه الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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