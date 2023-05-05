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حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 19:12:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على بعض المواقع؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تسمح تقنية التسريع الخاصة بنا بسرعات إنترنت فائقة ، حتى عند دفق الملفات الكبيرة أو تنزيلها. وبفضل أساليب التشفير القوية لدينا ، يمكنك التصفح براحة البال وأنت تعلم أن بياناتك آمنة.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ وهنا يأتي دور "ما هو عنوان IP الخاص بي". باستخدام isharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع تحركاتك عبر الإنترنت أو استهدافك بالإعلانات.



بالإضافة إلى ذلك ، مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يتيح لك isharkVPN الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان. قل وداعًا للمواقع المحجوبة ومرحبًا بتجربة الإنترنت المفتوحة حقًا.



لا تستقر على الإنترنت البطيء والمقيّد بعد الآن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وتحكم في تجربة التصفح عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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