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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 19:12:45
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتعرض خصوصيتك على الإنترنت للخطر؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN و ExpressVPN!

يقدم iSharkVPN ميزة تسريع تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة للبث والألعاب والتصفح. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم دون أي تخزين مؤقت أو تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن iSharkVPN عدم تسجيل نشاطك على الإنترنت ، مما يضمن حماية خصوصيتك دائمًا.

إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية والأمان ، فإن ExpressVPN هو السبيل للذهاب. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك تصفح الويب براحة بال. ومع وجود أكثر من 3000 خادم في 94 دولة ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك ميزة "ما هو عنوان IP الخاص بي" الفريدة الخاصة بهم التحقق من عنوان IP الخاص بك والموقع لضمان عدم الكشف عن هويتك.

يقدم كل من iSharkVPN و ExpressVPN تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع الأجهزة ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ومن خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك دائمًا الحصول على المساعدة عندما تحتاجها.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN و ExpressVPN اليوم واستمتع بأسرع تجربة إنترنت ممكنة وأكثرها أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك whats ip expressvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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