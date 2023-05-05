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التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 19:12:52
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك.

لا توفر لك خدمة VPN الخاصة بنا أمانًا وخصوصية محسّنين فحسب ، بل تتضمن أيضًا مسرعًا قويًا يعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة. ستتمكن من دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بسهولة.

ومن خلال ميزة "What My IP Geolocation" ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الحالي والموقع الجغرافي. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المحتوى المقيد بالمنطقة أو يريدون التأكد من أن نشاطهم عبر الإنترنت خاص حقًا.

في iSharkVPN ، نتعامل مع أمنك وخصوصيتك بجدية. لهذا السبب نقدم تشفير 256 بت AES وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتنا سهلة الاستخدام تجعل من السهل على أي شخص إعداد خدماتنا واستخدامها.

انضم إلى آلاف العملاء الراضين الذين اكتشفوا بالفعل فوائد iSharkVPN Accelerator. اشترك اليوم وجرب الإنترنت كما لم يحدث من قبل.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد موقع IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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