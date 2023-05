التدوين > قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام Whats My IP

قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام Whats My IP

2023-05-05 19:12:59

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تضمن تقنيتنا الحديثة أن تكون سرعات الإنترنت لديك أسرع ما يمكن ، حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى الذي تحبه دون أي انقطاع.



لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على تحسين سرعات الإنترنت لديك فحسب ، بل نعطي الأولوية أيضًا لخصوصيتك وأمانك. من خلال تشفير بياناتك ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال شبكتنا الواسعة من الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وتصفح الويب بإخفاء كامل للهوية.



ولكن ماذا عن جهاز التوجيه الخاص بك؟ كيف تعرف ما إذا كان عنوان IP الخاص بك آمنًا وخاصًا؟ أدخل Whats My IP. تتيح لك هذه الأداة التحقق من عنوان IP الخاص بك والتأكد من عدم تعقبه أو مراقبته من قبل أطراف ثالثة. مع مزيج من مسرع isharkVPN و Whats My IP ، يمكنك التمتع براحة البال أثناء تصفح الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في برنامج تسريع isharkVPN واستخدم Whats My IP للتأكد من أن تجربة الإنترنت الخاصة بك آمنة وسريعة وخصوصية. قل وداعًا للتخزين المؤقت والسرعات البطيئة ، ومرحبًا بالبث والتصفح السلس. جرب مسرع isharkVPN اليوم وتحكم في تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats ip الخاص بي لجهاز التوجيه الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

