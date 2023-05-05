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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و What My IP DNS

ishark blog article

2023-05-05 19:13:29

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لمشكلات سرعة الإنترنت لديك!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تجد الأمر محبطًا عندما تستغرق الصفحات وقتًا طويلاً في التحميل أو يتم تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا إلى ما لا نهاية؟ حسنًا ، لا تقلق أكثر! مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك والاستمتاع باتصال سريع للغاية.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان متقدمة للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة دون القلق بشأن خصوصيتك على الإنترنت.



وإذا كنت قلقًا بشأن عنوان IP الخاص بك وترغب في إبقائه مخفيًا ، فإن iSharkVPN Accelerator قد جعلك مغطى! من خلال خدمة Whats My IP DNS ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك بسهولة وتصفح الإنترنت بشكل مجهول.



فما تنتظرون؟ قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع باتصال إنترنت سريع وآمن لم يسبق له مثيل. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالتصفح السلس والبث المباشر عبر الإنترنت!



جرب iSharkVPN Accelerator الآن واشعر بالفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats IP dns والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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