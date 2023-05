التدوين > قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator والوصول الخاص للإنترنت

قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator والوصول الخاص للإنترنت

2023-05-05 19:13:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأمان على الإنترنت للخطر؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Whats My IP الخاص للوصول إلى الإنترنت.



مع iSharkVPN ، يكون اتصالك بالإنترنت مشحونًا بالشحن التوربيني ، مما يسمح بتنزيلات فائقة السرعة ، وتدفق سلس ، وتصفح سلس. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ وهنا يأتي دور Whats My IP. تخفي خدمة الوصول إلى الإنترنت الخاصة بنا عنوان IP الحقيقي الخاص بك ، مما يمنحك إخفاء الهوية بالكامل عبر الإنترنت. لا داعي للقلق بشأن معلوماتك الشخصية التي يتم تعقبها أو كشف موقعك.



يوفر مسرع iSharkVPN و Whats My IP الخاص بالإنترنت تجربة الإنترنت المطلقة. استفد من عرضنا الترويجي الخاص واحصل على كلتا الخدمتين بسعر مخفض. لا تقبل بطء الإنترنت والأمان المخترق - قم بالترقية إلى iSharkVPN و Whats My IP اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى الإنترنت الخاص بي عبر IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

