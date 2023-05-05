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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 19:13:49

هل تريد تجربة تصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل كمية البيانات التي تحتاجها للتنقل بين جهازك والخادم. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بأوقات تحميل أسرع وتجارب دفق أكثر سلاسة.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان ، مثل تشفير AES-256 ، لحماية نشاطك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين.



وإذا كنت مهتمًا بعنوان IP الحالي الخاص بك ، فإن isharkVPN قد قمت بتغطيته. من خلال ميزة "ما هو عنوان IP الخاص بي" ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك وموقعك للتأكد من أنك محمي ومجهول عبر الإنترنت.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب isharkVPN لنفسك وشاهد الفرق في تجربتك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لا يوجد خطر في تجربتنا.



لذلك ، قل وداعًا للتصفح البطيء وغير الآمن ومرحبًا بمسرع isharkVPN وميزة "What My IP".



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats ip nord الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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