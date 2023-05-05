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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 19:15:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع والوصول إلى المحتوى المحظور ، كل ذلك مع الحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك باستخدام ميزة "whats my ip4". يضمن ذلك أن يكون نشاطك على الإنترنت مجهولاً ومحميًا.



لا تقبل بطء الإنترنت والوصول المحدود. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة واتصال غير مقيد بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع الأمان الإضافي لشبكة VPN ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats ip4 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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