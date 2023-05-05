التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على ما هو IPv6 الخاص بي

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على ما هو IPv6 الخاص بي

ishark blog article

2023-05-05 19:16:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ تقديم مسرع isharkVPN - الحل النهائي لجميع مشاكل الإنترنت الخاصة بك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والاستمتاع بتصفح سلس دون أي انقطاع. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين سرعات التنزيل والتحميل وتقليل زمن الوصول. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو الألعاب أو تتصفح الويب ببساطة ، يضمن برنامج isharkVPN لديك أسرع اتصال بالإنترنت وأكثره موثوقية.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان قوية لحماية خصوصيتك على الإنترنت. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن بقاء معلوماتك الحساسة في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت. يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومحمية.



بالإضافة إلى مسرع isharkVPN ، نقدم أيضًا أداة Whats My IPv6. تتيح لك هذه الأداة التحقق من عنوان IPv6 الخاص بك والتأكد من أن اتصالك بالإنترنت يستخدم IPv6 ، وهو أحدث إصدار من بروتوكول الإنترنت. يضمن استخدام IPv6 أن يكون لديك اتصال إنترنت آمن وموثوق ، ويسمح لك بالوصول إلى خدمات جديدة ومحسّنة عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وميزات أمان قوية وخصوصية محسّنة عبر الإنترنت. ولا تنس التحقق من عنوان IPv6 الخاص بك باستخدام أداة Whats My IPv6 الخاصة بنا للحصول على أفضل تجربة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats ipv6 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN