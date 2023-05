التدوين > احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN وابحث عن المنفذ الخاص بك بسهولة



2023-05-05 16:52:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Whats My Port.



يعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين شبكتك للحصول على اتصالات أسرع. تتيح لك هذه التقنية البث والتنزيل والتصفح بسرعات فائقة ، دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للإحباط من سرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تعمل عن بعد ، يضمن برنامج isharkVPN تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى أداء.



بالإضافة إلى إمكانيات تعزيز السرعة ، يقدم مسرع isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان. مع التشفير المتقدم والحماية من التهديدات الإلكترونية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



وباستخدام Whats My Port ، يمكنك بسهولة تحديد المنافذ المفتوحة والمغلقة على جدار الحماية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتيح لك ذلك تحسين شبكتك للحصول على سرعات أعلى وأداء أفضل.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Whats My Port اليوم. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالاتصالات فائقة السرعة وأعلى مستويات الأمان. جربه الآن واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو منفذي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

