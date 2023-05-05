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حسن تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Whats My Server

ishark blog article

2023-05-05 16:53:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! بفضل تقنيتنا المتطورة ، سيكون اتصالك بالإنترنت أسرع وأكثر موثوقية من أي وقت مضى.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة "What My Server" المبتكرة. يتيح لك ذلك تحديد الخادم الذي تتصل به بسرعة ، مما يضمن حصولك دائمًا على أفضل اتصال ممكن لاحتياجاتك.



بغض النظر عن الغرض الذي تستخدم الإنترنت من أجله ، فإن iSharkVPN Accelerator و What My Server يغطيكما. فلماذا تنتظر؟ سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الخادم الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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