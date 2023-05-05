التدوين > قم بحماية خصوصيتك وزيادة سرعتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بحماية خصوصيتك وزيادة سرعتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 16:54:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود لبعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تضمن تقنية مسرع VPN الخاصة بنا أن لديك سرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى عند التصفح من مكان بعيد. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق من أي مكان في العالم ، دون القلق بشأن الرقابة أو القيود الجغرافية.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة معرفة عنوانك وحماية خصوصيتك على الإنترنت. تخفي خدمة VPN الخاصة بنا عنوان IP الخاص بك وتقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن بقاء أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومجهولة الهوية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة أو الوصول المحدود إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك. اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بحرية الوصول غير المقيد إلى الإنترنت وتحسين الخصوصية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان بلدي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN