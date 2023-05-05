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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 16:54:49
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN لحل جميع مشكلاتك على الإنترنت.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات والاستمتاع بالدفق والتنزيل والتصفح عبر الإنترنت بسلاسة. تعمل هذه التقنية المبتكرة على ضغط البيانات وتحسين حركة المرور على الإنترنت ، مما يسمح لك بتصفح الويب بسرعات فائقة.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك تصفح الويب بأمان ودون الكشف عن هويتك دون أي خطر من تعرض بياناتك الشخصية للخطر.

وعندما يتعلق الأمر بالتحقق من سرعة الإنترنت لديك ، فإن مسرع isharkVPN يوفر لك أداة مجانية "Whats My Up". تتيح لك هذه المنصة سهلة الاستخدام التحقق من سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي ، مما يضمن حصولك دائمًا على أسرع إنترنت ممكن.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له على الإنترنت. وباستخدام أداة "Whats My Up" ، ستعرف دائمًا مدى سرعة تشغيل الإنترنت لديك بالضبط. انضم إلى الثورة وابدأ في الاستمتاع بالإنترنت كما لم يحدث من قبل!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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