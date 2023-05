التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

2023-05-05 16:55:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Whats My VPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت أسرع مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. تعمل خدمة VPN هذه على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعله أسرع وأكثر استقرارًا للبث والألعاب والتصفح. ستتمكن من الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا دون أي تأخير أو مشاكل في التخزين المؤقت أو زمن الوصول.



بالإضافة إلى مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستفادة من Whats My VPN. تتيح لك هذه الأداة التحقق من اتصال VPN الخاص بك والتأكد من تشفير بياناتك وحمايتها من التهديدات المحتملة. يمكنك أيضًا استخدام Whats My VPN لاختبار سرعة الإنترنت لديك والتأكد من حصولك على أسرع اتصال ممكن.



يعمل مسرع isharkVPN و Whats My VPN معًا على إنشاء تجربة VPN المطلقة. ستتمتع بسرعات إنترنت أسرع ، وإمكانية الوصول إلى المحتوى المقيد ، وراحة البال مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومحمي. بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وواجهة سهلة الاستخدام ، يعد استخدام هذه الأدوات أمرًا سهلاً.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمحتوى المقيد يعيقك أكثر. جرب مسرع isharkVPN و Whats My VPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats vpn الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

