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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وفهم نوع NAT

ishark blog article

2023-05-05 16:55:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تساعد تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعات الإنترنت وتقليل التأخير مع الحفاظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن نوع NAT؟ تحدد NAT (ترجمة عنوان الشبكة) كيفية اتصال جهازك بالأجهزة الأخرى على الإنترنت. هناك ثلاثة أنواع من NAT: مفتوح ، ومعتدل ، وصارم. يسمح نوع NAT المفتوح بالاتصال الأكثر كفاءة بين الأجهزة ، بينما يمكن أن يتسبب نوع NAT الصارم في حدوث مشكلات في الاتصال وسرعات أبطأ.



لحسن الحظ ، تقدم isharkVPN حلاً لمشكلات نوع NAT. يمكن أن تساعد خدمة VPN الخاصة بنا في تغيير نوع NAT من صارم إلى متوسط أو مفتوح ، مما يؤدي إلى سرعات أسرع وتجارب أكثر سلاسة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة ومشكلات نوع NAT تعيقك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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