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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و WhatsMyDNS

ishark blog article

2023-05-05 16:55:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتضمن البث والتصفح السلس.



لا يوفر مسرع isharkVPN سرعات إنترنت فائقة فحسب ، بل إنه يحافظ أيضًا على أمان وخصوصية نشاطك على الإنترنت. من خلال أفضل التشفير لدينا ، تتم حماية بياناتك من أعين المتطفلين والتهديدات السيبرانية المحتملة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تشمل خدمتنا أيضًا خيار استخدام WhatsMyDNS. تتيح لك هذه الأداة التحقق بسهولة مما إذا كانت إعدادات DNS الخاصة بك قد تم تكوينها بشكل صحيح ، مما يضمن الأداء الأمثل والأمان.



لا ترضى بسرعات الإنترنت المنخفضة والمخاطر الأمنية. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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