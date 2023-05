التدوين > ابق آمنًا وتصفح بشكل أسرع مع iSharkVPN Accelerator و What My IP

ابق آمنًا وتصفح بشكل أسرع مع iSharkVPN Accelerator و What My IP

ishark blog article

2023-05-05 16:55:55

هل سئمت من المعاناة من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN وما هو عنوان IP الخاص بي!



تم تصميم مسرع iSharkVPN لتحسين سرعة الإنترنت وتقليل زمن الوصول. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب بشكل أسرع من أي وقت مضى. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ومرحبًا بتصفح الإنترنت السلس.



بالإضافة إلى السرعات الفائقة ، يوفر iSharkVPN خصوصية وأمانًا لا مثيل لهما. تقوم تقنية VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن بقاء معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



ولكن ماذا عن معرفة عنوان IP الخاص بك؟ وهنا يأتي دور What My IP. تتيح لك أداتنا المجانية عبر الإنترنت اكتشاف عنوان IP الخاص بك بسرعة وسهولة. هذه المعلومات ضرورية لاستكشاف مشكلات الشبكة وللتأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



يوفر مسرّع iSharkVPN و What My IP معًا تجربة تصفح الإنترنت القصوى. بفضل السرعات الفائقة والخصوصية والأمان المحسّنين والقدرة على اكتشاف عنوان IP الخاص بك بسهولة ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت بشكل لم يسبق له مثيل. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN و What My IP اليوم واختبر مستقبل تصفح الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whats ny ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN