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أطلق العنان لإمكانيات الإنترنت لديك باستخدام مسرع iSharkVPN وخادم الوكيل

ishark blog article

2023-05-05 16:57:16

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator وميزة الخادم الوكيل الخاصة به.



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو تنزيل الملفات أو مجرد تصفح الويب ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع بأوقات تحميل أسرع للصفحات وتشغيل أكثر سلاسة للفيديو وتنزيلات أسرع.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه iSharkVPN. تتيح لك ميزة الخادم الوكيل الخاصة بنا تجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى مواقع الويب التي قد تكون محظورة في بلدك أو منطقتك. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر ويحتاجون إلى الوصول إلى مواقع ويب معينة قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. باستخدام ميزة الخادم الوكيل لـ iSharkVPN ، يمكنك الوصول بسهولة إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم.



ميزة أخرى رائعة لـ iSharkVPN هي التشفير القوي. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص اعتراض اتصالاتك عبر الإنترنت وقراءتها. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يستخدمون نقاط اتصال Wi-Fi العامة بشكل متكرر ، حيث قد تكون بياناتك الشخصية معرضة للخطر.



بشكل عام ، يعد iSharkVPN Accelerator وميزة الخادم الوكيل الخاص به أدوات أساسية لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت وحمايتها. اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام خادم وكيل ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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