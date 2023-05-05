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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN واحم خصوصيتك مع حجب RFID

ishark blog article

2023-05-05 16:57:24

هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة أو تنزيل ملفات كبيرة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يضمن أنك لن تضطر أبدًا لتحمل التخزين المؤقت أو التأخير مرة أخرى.



بالإضافة إلى المسرع الخاص بنا ، تقدم isharkVPN أيضًا تقنية حجب RFID. RFID (تحديد تردد الراديو) هي طريقة شائعة يستخدمها اللصوص لسرقة المعلومات الشخصية من بطاقات الائتمان وجوازات السفر والعناصر الأخرى التي تحتوي على رقائق RFID. تحافظ تقنية حجب RFID الخاصة بنا على معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة ، مما يمنحك راحة البال عندما تكون بالخارج.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة وسرقة الهوية المحتملة تفسد يومك. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وتقنية حجب RFID اليوم. ستعمل خدماتنا الموثوقة وذات الأسعار المعقولة على تحسين تجربتك على الإنترنت وحماية معلوماتك الحساسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر ما تريده باستخدام rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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