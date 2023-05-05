التدوين > عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator وابق آمنًا مع Whats Safe Mode

عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator وابق آمنًا مع Whats Safe Mode

ishark blog article

2023-05-05 13:42:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN وما هو الوضع الآمن.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة بشكل محبط. تعمل هذه التقنية المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل تجربتك عبر الإنترنت أسرع وأكثر سلاسة. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء أنشطتك المفضلة عبر الإنترنت.



لكن مسرع isharkVPN لا يحسن سرعات الإنترنت فحسب ، بل يوفر أيضًا تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت. مع ظهور التهديدات عبر الإنترنت والمخاوف المتعلقة بالخصوصية ، من المهم اتخاذ احتياطات إضافية أثناء تصفح الويب. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الوضع الآمن.



ما هو الوضع الآمن هو ميزة يقدمها isharkVPN والتي تتيح لك تصفح الويب بأمان إضافي. من خلال تنشيط هذا الوضع ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت مشفر وأن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب مسرع isharkVPN وما هو الوضع الآمن لنفسك وشاهد الفرق الذي يحدثه. مع الأسعار المعقولة ودعم العملاء الممتاز ، تعد isharkVPN الخيار الأمثل لتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الوضع الآمن ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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