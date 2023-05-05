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التدوين > جرب الإنترنت بسرعة البرق مع iSharkVPN Accelerator

جرب الإنترنت بسرعة البرق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 13:42:58
هل تبحث عن خدمة VPN توفر سرعات فائقة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! تضمن لك تقنية التسريع الخاصة بنا إمكانية التصفح والدفق والتنزيل بأقصى سرعات ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

ولكن ما هو المسرع بالضبط وكيف يعمل؟ المسرع هو تقنية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وزيادة سرعاتك وتقليل زمن الوصول. في iSharkVPN ، نستخدم مسرعًا متطورًا يعمل في الوقت الفعلي لضمان حصولك دائمًا على أفضل السرعات الممكنة. سواء كنت تقوم ببث Netflix أو تنزيل ملفات كبيرة أو مجرد تصفح الويب ، فإن برنامج التسريع الخاص بنا سيضمن أنه يمكنك القيام بذلك بسرعة وسلاسة.

بالطبع ، يعد المسرع جزءًا واحدًا مما يجعل iSharkVPN رائعًا للغاية. نقدم أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى ، بما في ذلك تشفير AES-256 وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ومفتاح القفل الذي يضمن قطع اتصالك بالإنترنت في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم خدمة VPN الخاصة بنا جميع المنصات والأجهزة الرئيسية ، لذا يمكنك استخدام iSharkVPN على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

ولكن ماذا عن SSIDs؟ SSID ، أو معرف مجموعة الخدمات ، هو اسم شبكة Wi-Fi. عندما تستخدم خدمة VPN مثل iSharkVPN ، فإن جهازك متصل بشبكتنا بدلاً من شبكة الموقع الذي تتواجد فيه فعليًا. وهذا يعني أن جهازك سيعرض اسم شبكتنا ، بدلاً من شبكة الموقع الذي تتواجد فيه. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للحفاظ على خصوصيتك وأمانك ، لأنه يمنع الآخرين من معرفة موقعك الفعلي بناءً على اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

بشكل عام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر سرعات فائقة وميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى ، فإن iSharkVPN هو السبيل للذهاب. جربه اليوم واكتشف بنفسك سبب كوننا أحد أكثر مزودي خدمة VPN الموثوق بهم في السوق.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك whatssid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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