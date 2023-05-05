التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 13:43:43

هل تعبت من بطء الاتصال بالإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. سيعمل هذا البرنامج على تحسين سرعة الإنترنت لديك ، مما يتيح لك التصفح والدفق والتنزيل بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالأنشطة غير المنقطعة عبر الإنترنت.



لكننا نعلم أن الأمان عبر الإنترنت لا يقل أهمية عن سرعة الإنترنت. لهذا السبب نوصي بإقران iSharkVPN Accelerator مع أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية ، Avast Free Antivirus. يوفر Avast Free Antivirus حماية قوية ضد البرامج الضارة وبرامج التجسس وعمليات الخداع. بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام وسهل الاستخدام.



عند استخدام iSharkVPN Accelerator و Avast Free Antivirus معًا ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال. سيكون نشاطك عبر الإنترنت أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى. لا ترضى باتصال إنترنت بطيء وضعيف. جرب iSharkVPN Accelerator و Avast Free Antivirus اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل مضاد فيروسات مجاني ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN