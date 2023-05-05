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ضاعف تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-05 13:44:26

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وغير الموثوق بها؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعله أسرع وأكثر استقرارًا من أي وقت مضى.



لكن انتظر ، ما الفرق بالضبط بين IPv4 و IPv6؟ IPv4 هو الإصدار الأقدم من بروتوكول الإنترنت ، والذي يستخدم عناوين 32 بت. هذا يحد من عدد عناوين IP الفريدة المتاحة ، مما يؤدي إلى تعارضات محتملة ونقص في العناوين المتاحة. من ناحية أخرى ، يستخدم IPv6 عناوين 128 بت ، مما يوفر إمدادًا لا نهائيًا تقريبًا من عناوين IP الفريدة.



فلماذا هذا مهم؟ حسنًا ، تتحول الآن العديد من مواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت إلى IPv6 ، وإذا كان مزود الإنترنت الخاص بك يدعم IPv4 فقط ، فقد تواجه سرعات أبطأ ومشكلات في الاتصال. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرّع iSharkVPN - فهو يساعد على تحسين اتصالك ويضمن حصولك على أفضل السرعات الممكنة ، بغض النظر عن بروتوكول IP الذي تستخدمه.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. جرب مسرع iSharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين ipv4 و ipv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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