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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 13:44:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتقدمة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصولاً غير مقيد إلى كل المحتوى المفضل لديك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، لن تقلق أبدًا بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. يضمن التشفير المتقدم والبروتوكولات الآمنة لدينا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا تمامًا ومحميًا من المتسللين والتهديدات الإلكترونية المحتملة.



لكن الخصوصية على الإنترنت لا تنتهي باتصالك بالإنترنت. لهذا السبب نوصي باستخدام خدمة البريد الإلكتروني المتاحة الأكثر أمانًا: ProtonMail. لا يوفر ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف فحسب ، بل يسمح أيضًا برسائل التدمير الذاتي والمصادقة الثنائية لضمان أن يكون لديك فقط حق الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



لذلك إذا كنت تبحث عن أفضل تجربة للخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فجرّب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم. لن تقلق أبدًا بشأن سرعات الإنترنت البطيئة أو اختراق الخصوصية عبر الإنترنت مرة أخرى!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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