التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك وقم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت باستخدام IsharkVPN Accelerator

عزز سرعة الإنترنت لديك وقم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت باستخدام IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 13:45:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المتطورة تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك.



لكن هذا ليس كل شيء - كما أن isharkVPN يعطي الأولوية لأمنك على الإنترنت. بفضل تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يتم حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. ولكن حتى مع وجود VPN ، من المهم استخدام المتصفح الأكثر أمانًا لحماية نفسك على الإنترنت بشكل أكبر.



إذن ، ما هو المتصفح الأكثر أمانًا؟ على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة تناسب الجميع ، إلا أن هناك عددًا قليلاً من المتصفحات المعروفة بمعايير الأمان العالية الخاصة بها. أحد هذه المتصفحات هو Mozilla Firefox. مع تحديثات الأمان المنتظمة والتركيز على الخصوصية ، يعد Firefox خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن تجربة تصفح آمنة.



متصفح آمن آخر هو Tor. على الرغم من أنه ليس الخيار الأسرع ، فإن تقنية Tor الفريدة تقوم بتوجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادم متعددة ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



بغض النظر عن المتصفح الذي تختاره ، تأكد من إقرانه بمسرع isharkVPN للحصول على أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت. ابدأ تجربتك المجانية اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المتصفح الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN