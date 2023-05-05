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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على الفرق بين مقاطع فيديو YouTube الخاصة وغير المدرجة

ishark blog article

2023-05-05 13:45:25

تقديم مسرع isharkVPN: الأداة المثلى لزيادة سرعة الإنترنت لديك!



هل تعبت من بطء سرعة الإنترنت؟ هل تريد بث المحتوى المفضل لديك دون أي تخزين مؤقت أو انقطاع؟ إذا كانت إجابتك نعم ، فأنت بحاجة إلى مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات أسرع! إنها أداة رائعة تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز تجربة التصفح لديك. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت ، يضمن isharkVPN Accelerator أن تكون سرعة الإنترنت لديك دائمًا عند الحد الأقصى.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ isharkVPN Accelerator في قدرته على تجاوز اختناق الإنترنت. غالبًا ما يخنق مزودو خدمة الإنترنت (ISPs) سرعة الإنترنت لديك عندما تقوم ببث أو تنزيل ملفات كبيرة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز هذا القيد والاستمتاع بسرعة إنترنت سريعة وغير منقطعة.



ميزة أخرى رائعة لـ isharkVPN Accelerator هي توافقه مع جميع الأجهزة والأنظمة الأساسية. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac أو iOS أو Android ، فإن isharkVPN Accelerator يعمل بسلاسة على جميع الأجهزة.



الآن ، دعنا نحول تركيزنا إلى الفرق بين الخاص وغير المدرج على YouTube.



خاص مقابل غير مدرج على YouTube: ما الفرق؟



يميل معظم الناس إلى الخلط بين مقاطع الفيديو الخاصة وغير المدرجة على YouTube. على الرغم من أنها تبدو متشابهة ، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاثنين.



لا يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة إلا لمجموعة محددة من الأشخاص. يمكنك فقط مشاركة رابط الوصول مع من تريد مشاهدة الفيديو الخاص بك. لا تظهر مقاطع الفيديو الخاصة في نتائج البحث أو خلاصة فيديو قناتك. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن لأي مستخدم لديه حق الوصول إلى الفيديو الخاص مشاركته مع الآخرين.



من ناحية أخرى ، لا تكون مقاطع الفيديو غير المدرجة مرئية للجمهور ، ولكن يمكن لأي شخص لديه رابط الفيديو الوصول إليها. لا تتم فهرسة مقاطع الفيديو غير المدرجة في نتائج البحث ، ولا تظهر في موجز الفيديو الخاص بقناتك. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص لديه رابط الفيديو مشاركته مع الآخرين.



باختصار ، إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع الفيديو الخاص بك مع مجموعة محددة من الأشخاص ، فاجعله خاصًا. ولكن إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع الفيديو الخاص بك مع جمهور أوسع دون جعله متاحًا للجميع ، فإن الخيار غير المدرج هو الحل الأمثل.



في الختام ، يمكن أن يؤدي استخدام isharkVPN Accelerator إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك بشكل كبير ، وهو أداة ممتازة لدفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات ولعب الألعاب عبر الإنترنت. أيضًا ، يمكن أن يساعدك فهم الفرق بين الخاص وغير المدرج على YouTube في مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين الخاص وغير المدرج على youtube ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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