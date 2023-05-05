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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 13:45:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ هل تريد ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



توفر خدمة VPN الخاصة بنا سرعات فائقة وبروتوكولات أمان متقدمة لضمان بقاء نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا. مع تقنية التسريع الخاصة بنا ، لن تضطر أبدًا إلى المعاناة من التخزين المؤقت لسرعات الإنترنت أو تأخرها مرة أخرى.



لكن ماذا عن Tor؟ Tor ، اختصار لـ The Onion Router ، هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يسمح بالاتصال المجهول عبر الإنترنت. بينما يقدم Tor إخفاء الهوية ، فإنه يمكن أن يبطئ بشكل كبير سرعات الإنترنت لديك بسبب طبقات التشفير المتعددة التي يستخدمها.



وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN. لا تقدم خدمة VPN الخاصة بنا بروتوكولات أمان من الدرجة الأولى فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعات الإنترنت لديك ، مما يمنحك أفضل ما في العالمين. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك التصفح والدفق عبر الإنترنت بسهولة ، كل ذلك مع الحفاظ على معلوماتك آمنة وسرية.



لذا ، إذا كنت تبحث عن تصفح سريع وآمن ومجهول ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. جرب خدمتنا اليوم وجرب الفوائد بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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