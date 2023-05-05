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التدوين > أطلق العنان للإمكانيات الكاملة للإنترنت مع مسرع isharkVPN

أطلق العنان للإمكانيات الكاملة للإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-05 13:46:09
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تسمح تقنية التسريع الخاصة بنا بسرعات اتصال فائقة ، حتى عند بث محتوى عالي الدقة. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن التشفير المتقدم أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.

ولكن هذا ليس كل شيء - تتضمن خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا ميزة إضافية تتمثل في حظر المتصلين غير المعروفين. هل سبق لك أن تلقيت مكالمة من رقم لم تتعرف عليه ، فقط لجعله يتحول إلى بريد عشوائي أو مكالمة احتيال؟ مع isharkVPN ، يمكنك منع هؤلاء المتصلين المجهولين من الوصول حتى إلى هاتفك ، مما يوفر مزيدًا من راحة البال والحماية من عمليات الاحتيال المحتملة.

لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والمكالمات غير المرغوب فيها - قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والسرعة عبر الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما يعنيه المتصل المجهول ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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