التدوين > عزز برنامج Messenger الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode

عزز برنامج Messenger الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode

ishark blog article

2023-05-05 13:46:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة وتدفقًا سلسًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - مع وضع الاختفاء الفريد الخاص بـ isharkVPN في Messenger ، يمكنك حماية خصوصيتك والحفاظ على سرية محادثاتك. قل وداعًا لأعين المتطفلين والمتسللين الذين يحاولون اعتراض رسائلك.



إذن ما هو وضع الاختفاء بالضبط؟ إنها ميزة في Messenger تتيح لك إرسال رسائل تختفي بعد فترة زمنية معينة. هذا يعني أنه لن يتم حفظ رسائلك على جهازك أو جهاز المستلم ، مما يضمن بقاء محادثاتك خاصة.



بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير القوي لـ isharkVPN وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومجهول الهوية.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة ومخاوف الخصوصية تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN مع وضع الاختفاء في Messenger اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يختفي في برنامج messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN