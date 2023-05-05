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التدوين > حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode

حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode

ishark blog article

2023-05-05 13:47:01
هل سئمت من بطء اتصالك بالإنترنت ولا يمكن الاعتماد عليه؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN ووضع التلاشي!

مسرّع iSharkVPN هو أداة قوية تساعد على تحسين سرعة الإنترنت لديك واستقراره. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو تنزيل الملفات أو مجرد تصفح الويب ، يمكن أن يساعد المسرع في ضمان أن يكون اتصالك سريعًا ومتسقًا. ومع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك بسهولة العثور على خادم قريب منك للحصول على الأداء الأمثل.

ولكن هذا ليس كل شيء - تشتمل iSharkVPN أيضًا على وضع الاختفاء ، وهي ميزة فريدة تعزز الأمان والخصوصية عبر الإنترنت. عندما تقوم بتنشيط وضع الاختفاء ، يصبح اتصالك بالإنترنت خاصًا تمامًا ومجهول الهوية. لا أحد يستطيع رؤية ما تفعله عبر الإنترنت أو تتبع نشاطك ، ولا حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو تصل إلى معلومات حساسة عبر الإنترنت.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر مزايا وضع التسريع والتلاشي بنفسك. مع الإنترنت السريع والموثوق والخصوصية الكاملة عبر الإنترنت ، سوف تتساءل كيف عشت بدونه من قبل.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك إختفاء وضع whats على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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